Президент МОК: мы не можем угодить всем. Задача — сохранять Игры сильными и значимыми

Кирсти Ковентри
Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри высказалась о важности сохранения олимпийского движения как источника мотивации для людей. В то же время она отметила, что МОК не может соответствовать ожиданиям всех людей.

Президент МОК также подчеркнула важность концентрации на главном:

«Мы не можем угодить всем. Олимпийские игры и ценности, которые они воплощают, наш главный актив. Да, спорт играет более широкую роль в сфере здоровья, инклюзии и образования, и мы продолжим поддерживать это направление. Но наша первоочередная задача — сохранять Игры сильными и значимыми, чтобы они оставались источником надежды и вдохновения для будущих поколений. В этом наша сила. Именно это делает нас особенными. И именно этого ждёт от нас мир», — приводит слова Ковентри пресс-служба МОК.

