Максим Сушинский назвал фаворитов хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх — 2026

Максим Сушинский назвал фаворитов хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх — 2026
Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поделился мнением о фаворитах на золотые медали Олимпиады 2026 года в Италии в мужском хоккее.

«Золотые медали Олимпийских игр возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список для хоккея, а других серьёзных претендентов на победу я сейчас просто не вижу», – приводит слова Сушинского LiveResult.

Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Сборная России по хоккею не была допущена до турнира. Национальная команда не выступает на международных соревнованиях с февраля 2022 года из-за отстранения со стороны ИИХФ по политическим причинам.

«Я привезу в Италию всё, чему научился». Коннор Макдэвид — об участии в Олимпиаде-2026
