Кузьмина — об Играх-2026: не скажу, что не мечтаю об олимпийской медали, возможно всё

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина высказалась о своих медальных шансах на Олимпиаде-2026. Она хотела бы вернуть себе форму перед Пхёнчханом-2018 и не исключила попадание на подиум в Антхольце.

«Когда понимаешь, что можешь бороться за более высокие позиции, ощущения становятся совсем другими. Перед Играми я больше всего хочу вернуть чувства сезона-2017/2018, а дальше — посмотрим.

Не могу сказать, что не могу мечтать об олимпийской медали. В биатлоне возможно всё», — приводит слова Кузьминой Ski-Nordique.

В 2019 году Кузьмина ушла из спорта, но вернулась через шесть лет. Ранее Елисея Кузьмина, сына спортсменки, не включили в состав сборной Словакии по лыжным гонкам на Игры-2026.