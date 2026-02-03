Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Все российские спортсмены прошли допинг-тестирование перед стартом Олимпиады-2026

Российские спортсмены прошли допинг-тестирование перед стартом Олимпийских игр — 2026. Об этом сообщил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен в ходе сессии МОК.

«Все участвующие нейтральные атлеты из России и Беларуси были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA», — приводит слова Антенена «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Играх выступят 13 российских спортсменов. В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры — 2026. Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

