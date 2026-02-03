Скидки
Олимпиада 2026

В Федерации зимних видов спорта Италии заявили о недоразумении из-за допинга у Пасслер

Глава Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) Флавио Рода выступил с заявлением относительно дисквалификации биатлонистки Ребекки Пасслер за допинг. Он отметил, что федерация будет поддерживать итальянскую спортсменку.

«Федерация уже начала расследование инцидента и намерена поддерживать спортсменку во всех соответствующих инстанциях. Крайне важно дойти до сути, чтобы развеять любое недоразумение, которое может серьёзно навредить карьере Ребекки», — приводит слова Роды Ski-Nordique.

Отметим, что Пасслер исключена из олимпийской сборной Италии. Она сдала тест, который затем оказался положительным, 26 января.

