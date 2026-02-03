Снуп Догг прибыл в Милан для участия в официальном открытии Олимпиады-2026

Американский рэпер и актёр Снуп Догг прибыл в Милан для участия в официальном открытии зимних Олимпийских игр — 2026. Об этом сообщает журналист Джеки Вонг, работающий на месте событий.

Открытие соревнований запланировано на 6 февраля. Шоу начнётся в 22:00 мск. Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Однако режиссёры решили использовать сразу несколько локаций. Парады спортсменов пройдут сразу в нескольких городах: и в Кортина-д’Ампеццо, и в Предаццо, и в Ливиньо. Это сделано для удобства спортсменов, которые из-за плотного календаря не смогут присутствовать в столице моды. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.