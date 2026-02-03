Организаторы Олимпиады столкнулись с финансовыми трудностями во время подготовки Игр

Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр — 2026 Андре Варнье рассказал, с какими трудностями столкнулись организаторы соревнований.

«Финансовая ситуация была очень тяжёлой в течение несколько лет. Потребовалось много усилий для того, чтобы в этом плане наступила стабильность. Затраты на проведение Олимпиады оказались гораздо больше тех цифр, которые были указаны в бюджете во время заявочной кампании. Каждое наше решение было проанализировано с большой ответственностью. И то, что мы сделали всё, можно считать достижением в условиях этих трудностей», — приводит слова Варнье ТАСС.

Открытие соревнований запланировано на 6 февраля. Шоу начнётся в 22:00 мск. Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.