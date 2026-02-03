Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Организаторы Олимпиады столкнулись с финансовыми трудностями во время подготовки Игр

Организаторы Олимпиады столкнулись с финансовыми трудностями во время подготовки Игр
Комментарии

Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр — 2026 Андре Варнье рассказал, с какими трудностями столкнулись организаторы соревнований.

«Финансовая ситуация была очень тяжёлой в течение несколько лет. Потребовалось много усилий для того, чтобы в этом плане наступила стабильность. Затраты на проведение Олимпиады оказались гораздо больше тех цифр, которые были указаны в бюджете во время заявочной кампании. Каждое наше решение было проанализировано с большой ответственностью. И то, что мы сделали всё, можно считать достижением в условиях этих трудностей», — приводит слова Варнье ТАСС.

Открытие соревнований запланировано на 6 февраля. Шоу начнётся в 22:00 мск. Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Материалы по теме
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android