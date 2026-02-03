Скидки
Испанскому фигуристу разрешили выступить под музыку из «Миньонов» на Олимпиаде-2026

Томас-Льоренс Гуарино Сабате
Пятикратный чемпион Испании по фигурному катанию, одиночник Томас-Льоренс Гуарино Сабате получил разрешение от компании Universal на выступление под музыку из «Миньонов» на Играх-2026.

«Огромное спасибо всем, кто делился и поддерживал. Благодаря вам Universal Studios пересмотрела решение и предоставила официальные права пока такому особому случаю. Есть ещё пара вещей, которые нужно уладить насчёт двух других музыкальных фрагментов программы, но мы очень близки к договорённости! Это всё благодаря вам!

Очень рад видеть, что «Миньоны» снова становятся реальностью на олимпийском льду! Буду держать вас в курсе!» — написал Гуарино Сабате в социальных сетях.

