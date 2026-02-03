Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Читатели «Чемпионата» записали более 100 видеообращений для российских фигуристов на ОИ

Читатели «Чемпионата» записали более 100 видеообращений для российских фигуристов на ОИ
Пётр Гуменник
Комментарии

С 20 по 30 января «Чемпионат» собирал пользовательские видео в поддержку Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Подписчики телеграм-канала «Ход коньком» прислали более 100 роликов. Помимо обычных видеообращений, болельщики сочиняли стихи, играли на фортепиано, рисовали плакаты, сами катались на коньках и разыгрывали сценки.

Продолжительность получившегося итогового видео составила почти 30 минут.

Пётр Гуменник уже успел посмотреть нарезку после своего мастер-класса в Санкт-Петербурге.

Также свои видеонапутствия присылали двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов, двукратный серебряный призёр ОИ Евгения Тарасова, актёр Фёдор Федотов, а также действующие фигуристы: Таисия Щербинина, Анна Щербакова, Дмитрий Евгеньев и Анастасия Мухортова.

Авторы лучших напутствий получат в награду официальные сувениры Олимпиады, привезённые из Милана, и фирменные подарки от «Чемпионата». Пользовательское голосование за лучшее видео будет опубликовано в телеграм-канале «Ход коньком» 4 февраля.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник будут в первых разминках на ОИ-2026, но это норма. Объясняем почему
Петросян и Гуменник будут в первых разминках на ОИ-2026, но это норма. Объясняем почему
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android