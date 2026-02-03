Читатели «Чемпионата» записали более 100 видеообращений для российских фигуристов на ОИ

С 20 по 30 января «Чемпионат» собирал пользовательские видео в поддержку Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Подписчики телеграм-канала «Ход коньком» прислали более 100 роликов. Помимо обычных видеообращений, болельщики сочиняли стихи, играли на фортепиано, рисовали плакаты, сами катались на коньках и разыгрывали сценки.

Продолжительность получившегося итогового видео составила почти 30 минут.

Пётр Гуменник уже успел посмотреть нарезку после своего мастер-класса в Санкт-Петербурге.

Также свои видеонапутствия присылали двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов, двукратный серебряный призёр ОИ Евгения Тарасова, актёр Фёдор Федотов, а также действующие фигуристы: Таисия Щербинина, Анна Щербакова, Дмитрий Евгеньев и Анастасия Мухортова.

Авторы лучших напутствий получат в награду официальные сувениры Олимпиады, привезённые из Милана, и фирменные подарки от «Чемпионата». Пользовательское голосование за лучшее видео будет опубликовано в телеграм-канале «Ход коньком» 4 февраля.