Олимпиада 2026

«Запредельная глупость?» Бывший биатлонист — о том, почему у Пасслер нашли допинг перед ОИ

«Запредельная глупость?» Бывший биатлонист — о том, почему у Пасслер нашли допинг перед ОИ
Бывший бельгийский биатлонист Том Лаайе-Гоффар высказался об обнаружении в организме итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер летрозола, который используется для снижения высокого уровня эстрогена, вызванного анаболическими стероидами. Он отметил, что за последнее время несколько спортсменов были пойманы с аналогичным препаратом.

«Возможно, я наивен, но мне трудно понять, зачем принимать вещество, из-за которого недавно были дисквалифицированы сразу три спортсмена, накануне главного старта в жизни. Все они оправдывались «загрязнённым молоком».

Случайность? Или просто запредельная глупость?» — написал Лаайе-Гоффар в социальных сетях.

