Вячеслав Быков рассказал, чем будет интересен хоккейный олимпийский турнир

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что будет с интересом следить за олимпийским хоккейным турниром. Российскую сборную на турнире заменила сборная Франции.

«Олимпийский турнир интересен с точки зрения новых технологий и технико-тактических решений, в каком направлении развивается хоккей на национальном уровне. Также открытием новых молодых звёзд», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 5 по 22 февраля. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля матчем между сборными Словакии и Финляндии. Это будет первая Олимпиада с участием сильнейших хоккеистов планеты за последние 12 лет с ОИ-2014 в Сочи.