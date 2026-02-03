«Сила спорта заставит замолчать оружие». Президент Италии призвал к перемирию во время ОИ

Президент Италии Серджо Маттарелла призвал к перемирию во время Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Спорт — это мировое событие, которое отражает братство и лояльность конкуренции с другими. Мы просим с упорной решимостью, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось везде. Пусть сила спорта заставит замолчать оружие. Спорт — большая сила в мире глобальных коммуникаций. Игры — это захватывающий инструмент, призывающий к миру и взаимопониманию», — приводит слова президента Corriere della Sera.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Играх выступят 13 российских спортсменов.