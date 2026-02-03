Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Эмиль Иверсен: два года назад меня уже списали со счетов. Шок, что я еду на Олимпиаду

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился эмоциями от грядущего участия в Олимпиаде-2026 в Италии. Отметим, что к соревнованиям он готовился вместе с главным фаворитом Игр – Йоханнесом Клебо.

«Это шок, что я еду на Олимпиаду. В каком-то смысле никто этого не ожидал. Два года назад меня уже списали со счетов. Лишь несколько человек в меня верили. Конечно, я чувствовал, что надо мной висит призрак прошлого. С тех пор как я стал чемпионом мира, я ничего толком не добился. За последние четыре года у меня было много дней, когда я мечтал хотя бы о бронзе. Потому что для меня это было бы так же хорошо, как и золото.

Теперь я буду продолжать до конца апреля. Конечно, заманчиво подумать о ещё одном сезоне. Прежде всего я попрошу свою девушку принять решение. Если она скажет «нет», то обсуждать будет нечего», — приводит слова Иверсена NRK.

