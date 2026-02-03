Скидки
Шведский защитник «Динамо» Классон оценил шансы своей сборной на ОИ в Милане

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон оценил шансы сборной Швеции на предстоящих Олимпийских играх в Милане.

«Разумеется, я планирую смотреть Олимпиаду в Милане, у меня есть несколько друзей, которые играют за сборную Швеции, и я надеюсь, они смогут привезти золото Игр к нам домой.

Беспокоят только новости о травмах, в особенности травма Лео Карлссона, это будет проблемой для сборной Швеции, но травмы случаются у всех и во всех командах, так что посмотрим, что будет. Шансы на золото в Милане есть, и они высокие», – сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

