Энберт рассказал, между кем из фигуристов в каждом виде будет борьба за медали на ОИ-2026

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт рассказал, между какими фигуристами в каждой из дисциплин будет наиболее острая борьба за медали на Олимпиаде-2026.

«На этих Олимпийских играх в каждом видео фигурного катания будет очень интересное противостояние.

Мужское одиночное катание: Илья Малинин – огромное количество четверных, мировые рекорды, аксель в четыре с половиной оборота. Конечно, всё это делает его главным претендентом на золотую олимпийскую медаль.

Японцы – Сюн Сато, Юма Кагияма. Юма Кагияма был серебряным призёром на прошлых Олимпийских играх и, конечно, будет бороться за золото. Пётр Гуменник владеет всеми четверными прыжками, умеет прекрасно кататься и будет бороться за медали.

Женское одиночное катание: трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото, чемпионка мира Алиса Лью, Аделия Петросян. Петросян в этом году уже исполняла аксель в три с половиной оборота, исполняла четверные. Посмотрим, что поставят судьи за компоненты – это будет главной интригой женского турнира.

Танцы на льду: главное противостояние – американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс и французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Они уже встречались в этом сезоне, американцы оказались выше, но за счёт ошибок французов. Посмотрим, что будет при чистом катании. Ну и, конечно, итальянцы, канадцы, пара, представляющая Великобританию – все они будут бороться за медали.

Пары: здесь сложно сказать, кто является главным лидером. Японцы Рику Миура/Рюити Кихара, немцы Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин, итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии – все они могут бороться за золото. Но не нужно забывать про действующих чемпионов Европы – пару из Грузии, Анастасию Метёлкину и Луку Берулаву. Вот получается, четыре пары на три призовых места. Посмотрим, у кого получится одержать верх», – сказал Энберт в видео Okko.