Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Точно нужно видеть!» Туктамышева назвала яркие противостояния ОИ-2026 в фигурном катании

«Точно нужно видеть!» Туктамышева назвала яркие противостояния ОИ-2026 в фигурном катании
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, за кем на Олимпиаде-2026 в Италии будет следить интереснее всего.

«Совсем скоро стартуют Олимпийские игры. И вот за кем нужно обязательно следить. Во-первых, конечно, это мужская одиночка, где будут выступать Пётр Гуменник, Илья Малинин, два японца Юма Кагияма и Сюн Сато – фавориты а борьбе за призовые места. Вообще, в принципе, мужская одиночка будет очень захватывающей, интересной.

Также, конечно, самая сильная битва будет между дуэтами Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон и Мэдисон Чок/Эван Бэйтс. Противостояние между французами и американцами будет по-настоящему жаркое. Это точно нужно видеть! Потому что, скорее всего, мы в последний раз увидим, как эти пары соревнуются вместе.

Ну и, конечно, парное катание, там всё будет интересно. Вся последняя разминка будет интригующая.

И, конечно, давайте болеть за Аделию Петросян у женщин», — сказала Туктамышева в телеграм-канале Okko.

Материалы по теме
На Олимпиаде в Италии будут уникальные талисманы. Таких в истории ещё не было!
На Олимпиаде в Италии будут уникальные талисманы. Таких в истории ещё не было!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android