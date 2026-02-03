«Точно нужно видеть!» Туктамышева назвала яркие противостояния ОИ-2026 в фигурном катании

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, за кем на Олимпиаде-2026 в Италии будет следить интереснее всего.

«Совсем скоро стартуют Олимпийские игры. И вот за кем нужно обязательно следить. Во-первых, конечно, это мужская одиночка, где будут выступать Пётр Гуменник, Илья Малинин, два японца Юма Кагияма и Сюн Сато – фавориты а борьбе за призовые места. Вообще, в принципе, мужская одиночка будет очень захватывающей, интересной.

Также, конечно, самая сильная битва будет между дуэтами Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон и Мэдисон Чок/Эван Бэйтс. Противостояние между французами и американцами будет по-настоящему жаркое. Это точно нужно видеть! Потому что, скорее всего, мы в последний раз увидим, как эти пары соревнуются вместе.

Ну и, конечно, парное катание, там всё будет интересно. Вся последняя разминка будет интригующая.

И, конечно, давайте болеть за Аделию Петросян у женщин», — сказала Туктамышева в телеграм-канале Okko.