Названы самые востребованные виды спорта на ОИ-2026 по раскупленным билетам

По состоянию на 3 февраля было раскуплено 75% билетов (около 1,2 млн), выставленных на продажу, на соревнования в рамках Олимпийских игр – 2026 в Италии, сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление организаторов Олимпиады.

Самым востребованным с точки зрения продажи билетов называется такой зимний вид спорта, как хоккей с шайбой. Далее следуют биатлон и лыжные гонки.

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдёт в пятницу, 6 февраля. Многие типы билетов всё ещё находятся в продаже и будут доступы даже после начала соревнований. Организаторы также объявили об акции на первые несколько дней соревнований перед церемонией открытия – два билета по цене одного.

Новости. Олимпиада 2026
