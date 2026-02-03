Илья Малинин не исполнял четверные прыжки на одной из тренировок перед ОИ-2026

Двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель финала Гран-при ISU американский фигурист Илья Малинин не исполнял на предолимпийской тренировке, которая прошла во вторник, 3 февраля, четверные прыжки. Об этом сообщает журналист Джеки Вонг, опубликовавший у себя на странице в соцсети протокол прыжков, исполненных фигуристом на тренировке.

Малинин на тренировке во вторник делал следующие прыжковые элементы: 2A (степ), 2A, 3F, 3Lz, 3A, 3Lz+3T, 3Lz+3T, 3F, 3F, 3A, 3A, 3T, 3T, 3T, 3T, 3Lo, 3Lo (степ), 3Lo, 2Lo, 3Lo.

Днём ранее агент Малинина Ари Закарян опубликовал видео, где Малинин успешно выполняет сложнейший элемент фигурного катания — четверной аксель. Фигурист является единственным спортсменом, выполняющим этот прыжок на международных соревнованиях.