Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Илья Малинин не исполнял четверные прыжки на одной из тренировок перед ОИ-2026

Илья Малинин не исполнял четверные прыжки на одной из тренировок перед ОИ-2026
Комментарии

Двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель финала Гран-при ISU американский фигурист Илья Малинин не исполнял на предолимпийской тренировке, которая прошла во вторник, 3 февраля, четверные прыжки. Об этом сообщает журналист Джеки Вонг, опубликовавший у себя на странице в соцсети протокол прыжков, исполненных фигуристом на тренировке.

Малинин на тренировке во вторник делал следующие прыжковые элементы: 2A (степ), 2A, 3F, 3Lz, 3A, 3Lz+3T, 3Lz+3T, 3F, 3F, 3A, 3A, 3T, 3T, 3T, 3T, 3Lo, 3Lo (степ), 3Lo, 2Lo, 3Lo.

Днём ранее агент Малинина Ари Закарян опубликовал видео, где Малинин успешно выполняет сложнейший элемент фигурного катания — четверной аксель. Фигурист является единственным спортсменом, выполняющим этот прыжок на международных соревнованиях.

Материалы по теме
Видео
Илья Малинин продемонстрировал четверной аксель на тренировке перед Олимпиадой-2026
Материалы по теме
Почему не стоит ждать высоких баллов у Петросян и Гуменника на Олимпиаде?
Почему не стоит ждать высоких баллов у Петросян и Гуменника на Олимпиаде?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android