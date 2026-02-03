«Работы ещё много». Журналист CBC — о текущем состоянии олимпийской арены в Милане

Журналист CBC Девин Эру заявил, что олимпийская хоккейная арена в Милане до сих пор до конца не готова к проведению матчей. Олимпийский хоккейный турнир начнётся 5 февраля встречами между женскими национальными командами.

«Издалека, по пути к арене, она выглядит довольно впечатляюще. Завершаются последние приготовления перед началом хоккейных соревнований в четверг. Работы ещё много, но, судя по тому, что я увидел за короткое время, она почти готова. Добираться до неё на общественном транспорте несложно. Я доехал на метро, ​​а затем — на шаттле», — написал Эру в своём аккаунте в соцсети Х.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля.