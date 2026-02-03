Титулованная немецкая бобслеистка смогла приехать на ОИ-2026 за счёт заработка в OnlyFans

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2024 года 31-летняя немецкая бобслеистка-разгоняющая Лиза Буквиц смогла позволить себе подготовку и участие в Олимпийских играх – 2026 в Италии благодаря заработку на OnlyFans (платформа для авторов эксклюзивного контента). В конце 2024 года титулованная немка заключила спонсорский контракт с этой платформой.

Буквиц отмечает, что на своей странице демонстрирует контент, снятый во время интенсивных тренировок в спортивном бюстгальтере, а также в бобслейных костюмах и бикини. Также она общается со своими поклонниками, которые платят ей € 21,10 в месяц за подписку.

«Это невероятная возможность для меня, потому что она позволяет мне финансировать свою собственную команду. Это лучшее, что могло со мной случиться.

Немного грустно, что я не могу сосредоточиться исключительно на своей профессии – спорте. Конечно, я олимпийская чемпионка, но Лизой Буквиц никто не интересуется только из-за её золотой медали. К сожалению, в этом и заключается минус.

Для меня это [аккаунт на OnlyFans] — спонсор, который, наряду со службой в немецкой армии, позволяет мне заниматься этим видом спорта. В этом нет сложности», — приводит слова Буквиц RMC Sport.