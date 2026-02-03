«Ведь наши — самые лучшие». Лысенко — о перспективах российских фигуристов на ОИ-2026

Серебряный призёр чемпионата мира — 2017 российский прыгун в высоту Данил Лысенко положительно оценил шансы российских фигуристов в борьбе за медали Олимпиады-2026.

«Мне из зимних видов спорта нравится фигурное катание, в нём я чуть-чуть понимаю, в отличие от остальных видов спорта. Честно говоря, я пока не знаю, кто именно из наших фигуристов будет выступать в Италии, так глубоко я в тему ещё не вникал. У меня ещё есть время изучить всё, но я уверен, что российские фигуристы поборются за медали. Ведь наши — самые лучшие», — цитирует Лысенко ТАСС.

Среди российских фигуристов на Олимпиаде выступят в нейтральном статусе только одиночники, действующие чемпионы России — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.