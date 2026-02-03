«Мысленно проклинаю». Коростелёв показал, как Непряева тестирует лыжи на трассе Олимпиады

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева и победитель Кубка России – 2024/2025, 22-летний Савелий Коростелёв продолжают активно и с позитивным настроем готовиться к выступлению на Олимпийских играх – 2026 на лыжном стадионе «Тезеро-Кросс-Кантри-Скиин-Стадиум», расположенном в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Ранее Коростелёв опубликовал на своей странице в соцсети новое видео, в кадр, помимо Непряевой, попал её постоянный сервисёр Егор Немтинов, как и лыжники, получивший нейтральный статус.

«Катаем с Егором лыжи», — подписал ролик Савелий.

Следующее видео уже опубликовала Непряева. На нём она борется со снегом, который липнет к её лыжам.

«А здесь я его мысленно проклинаю», — в шутку подписала видео Непряева, по всей видимости, имея в виду своего сервисёра.