Главная Олимпиада 2026 Новости

Титулованный норвежский горнолыжник Кильде снялся с Олимпиады-2026

Двукратный призёр Олимпийских игр – 2022, двукратный серебряный призёр ЧМ-2023, обладатель Кубка мира – 2019/2020 норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде отказался от участия в Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Я сделал всё, что в моих силах, чтобы принять участие в Олимпийских играх, но мои тело и разум не готовы к тому, чтобы я показал себя так, как хотелось бы. Принять это решение было крайне сложно после всей проделанной работы вместе с моей семьёй, командой медиков, сборной и многими другими», — приводит слова Кильде Норвежская лыжная ассоциация.

В 2024 году Кильде после жёсткого падения порвал несколько связок в плечевом суставе на этапе Кубка мира в Венгене. Он был немедленно прооперирован, однако у спортсмена развилась инфекция в травмированном плече, которая проникла в мышцы. Осложнения потребовали новой операции. Восстановление норвежца также затянулось. Кильде вернулся к соревнованиям только в конце ноября 2025 года, после более чем 22 месяцев вне стартов. Норвежец занял 24-е место в супергиганте на этапе Кубка мира в Коппер-Маунтине.

