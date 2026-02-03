Йоонас Корписало заменил голкипера Луукконена в составе сборной Финляндии на ОИ-2026

Финская олимпийская сборная по хоккею внесла изменения в состав команды на турнир. Вратарь «Бостон Брюинз» Йоонас Корписало заменил голкипера «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекку Луукконена на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Голкипер «клинков» всё ещё восстанавливается после травмы нижней части тела и не сможет принять участие в турнире.

Корписало в 21 игре текущего сезона одержал 10 побед с 89,5% отражённых бросков и записал на свой счёт один «сухой» матч.

Луукконен был вынужден отказаться от участия в турнире из-за травмы нижней части тела, полученной во время матча «Сэйбрз» с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4) 27 января, когда он пытался отразить второй гол «Лифс». Луукконен одержал 11 побед в 20 встречах сезона с 90,3% отражённых бросков.