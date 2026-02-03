Скидки
«Я не сдамся!» 41-летняя Линдси Вонн выступит на Олимпиаде-2026 с порванными «крестами»

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн заявила о своей готовности выступить на Олимпиаде-2026 в Италии, несмотря на тяжёлую травму, которую получила на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария).

«В прошлую пятницу я полностью порвала переднюю крестообразную связку колена. Также получила ушиб кости (что является частым последствием разрыва передней крестообразной связки), плюс разрывы мениска. Очевидно, это была невероятно тяжёлая новость, которую я получила за неделю до Олимпийских игр.

После обширных консультаций с врачами, интенсивной терапии, физических тестов, а также сегодняшнего катания на лыжах я определила, что способна соревноваться в скоростном спуске в воскресенье. Конечно, мне ещё предстоит одна тренировочная попытка, как того требует регламент для участия в воскресной гонке, но я уверена в способности своего тела выступать. Несмотря на травмы, моё колено стабильно, отёка нет, а мышцы работают и реагируют должным образом. Я, разумеется, продолжу ежедневно консультироваться с медицинской командой, чтобы убедиться, что мы принимаем разумные решения, однако я точно намерена участвовать в соревнованиях в воскресенье.

Я знаю, каковы были мои шансы на этих Олимпийских играх до этого падения, и даже если сейчас они не те же, шанс всё ещё есть. И пока есть шанс, я не потеряю надежду. Я не сдамся! Это ещё не конец! Спасибо всем, кто связался со мной и поддержал. Я чувствую вашу любовь, и она даёт мне силы», — написала Вонн на своей странице в соцсети.

