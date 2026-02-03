Симон Фуркад раскрыл медальные цели сборной Франции по биатлону на Олимпиаде-2026

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал об амбициях своей команды на Олимпиаде-2026.

— Какое количество медалей на Олимпиаде вас удовлетворит? Сколько из них должны быть золотыми?

— Думаю, наша цель – три индивидуальные медали и две – в эстафетах. И, если получится, несколько золотых. Это был бы идеальный результат…

— Без золота вы будете немного разочарованы?

— Да, но это долгий путь, вы видите, насколько сейчас плотные результаты. Норвегия, Швеция, Германия заслуживали победу в эстафете в Рупольдинге не меньше нашего. Они были по-настоящему близко, всё решилось на последней стрельбе. Знаем, что добиться золота будет трудно, но будем бороться, — сказал Фуркад-старший в видео «Okko Спорт».