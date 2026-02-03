Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Видео: яркая реакция Снуп Догга на сальто Ильи Малинина на олимпийском льду

Видео: яркая реакция Снуп Догга на сальто Ильи Малинина на олимпийском льду
Комментарии

Популярный американский рэпер Снуп Догг посетил тренировку соотечественника – двукратного чемпиона мира в одиночном катании Ильи Малинина на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Фигуристы в рамках Олимпиады-2026 будут соревноваться в Милане на «Milano Ice Skating Arena» с 6 по 19 февраля. Малинин является главным претендентом на золото Игр.

Во время встречи Снуп Догг и Малинин сделали общие фото. Также Илья продемонстрировал культовому рэперу сальто на льду, которое явно впечатлило артиста, он удостоил его аплодисментами.

Снуп Догг является почётным тренером сборной США на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также он будет работать на американском телеканале NBC и стриминговом сервисе Peacock.

Отметим, что Снуп Догг был одним из главных действующих лиц Олимпиады-2024. Он посещал самые разные соревнования, болел за сборную США и просто поддерживал всех олимпийцев.

Материалы по теме
Снуп Догг за деньги стал символом Олимпиады в Париже. Чем занимался скандальный рэпер?
Снуп Догг за деньги стал символом Олимпиады в Париже. Чем занимался скандальный рэпер?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android