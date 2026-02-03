Видео: яркая реакция Снуп Догга на сальто Ильи Малинина на олимпийском льду

Популярный американский рэпер Снуп Догг посетил тренировку соотечественника – двукратного чемпиона мира в одиночном катании Ильи Малинина на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Фигуристы в рамках Олимпиады-2026 будут соревноваться в Милане на «Milano Ice Skating Arena» с 6 по 19 февраля. Малинин является главным претендентом на золото Игр.

Во время встречи Снуп Догг и Малинин сделали общие фото. Также Илья продемонстрировал культовому рэперу сальто на льду, которое явно впечатлило артиста, он удостоил его аплодисментами.

Снуп Догг является почётным тренером сборной США на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также он будет работать на американском телеканале NBC и стриминговом сервисе Peacock.

Отметим, что Снуп Догг был одним из главных действующих лиц Олимпиады-2024. Он посещал самые разные соревнования, болел за сборную США и просто поддерживал всех олимпийцев.