Тренер российских саночников поделился впечатлениями от прибытия в Олимпийскую деревню

Тренер российских саночников поделился впечатлениями от прибытия в Олимпийскую деревню


Александр Васин, тренер российских саночников Дарьи Олесик и Павла Репилова, которые примут участие в Олимпийских играх — 2026, рассказал о прибытии в Олимпийскую деревню вместе со своими подопечными и об атмосфере приёма на месте проведения соревнований.

«Перелёт прошёл нормально, прилетели в Милан уже в районе 10 часов вечера. Итальянцы — очень радушные люди. Границу прошли очень быстро. Дорога в Кортину заняла около пяти часов, прибыли в Олимпийскую деревню уже под утро.

Мы живём в мобильных домах, в каждом доме – по два жилых отсека, всё удобно, никаких проблем не испытываем. Мы вместе с коллегой Иваном Невмержицким живём в одном блоке, Павел и Дарья пока живут поодиночке, но к ним подселят попозже наших горнолыжников, которые тоже скоро подъедут на Олимпиаду. Что касается столовой в Олимпийской деревне, то питание там хорошее, как и на других Олимпийских играх, голодным точно не останешься. Народ только съезжается, свободных мест в столовой пока очень много, но саночники уже все прибыли», — цитирует Васина ТАСС.

Олимпиада в Италии начнётся 6 февраля.


