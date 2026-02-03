«Это не безумие, а вызов». Кентен Фийон Майе настроен вновь выиграть два золота Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира 33-летний французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился своим настроем на выступление на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Попытка превзойти себя четырёхлетней давности кажется не такой уж нереальной. Так что в конечном итоге это не безумие, а серьёзный вызов. Это моя мечта, и я очень надеюсь её осуществить! Подобно тому, как я подошёл к Пекину, сказав себе: две медали – цель будет достигнута, а получилось даже лучше. Поэтому я стараюсь не ставить себе ограничений, и если получится ещё лучше, чем в Пекине, то хорошо. А если нет, я хотя бы попробую. В любом случае я сделаю всё возможное, чтобы добиться этого: без лишних раздумий, я буду заниматься биатлоном так, как умею, и думаю, что в итоге будут хорошие результаты.

Даже при большом опыте всё равно присутствует некоторая тревога, потому что это соревнования очень высокого уровня: с давлением, ставками на тебя, большими ожиданиями со стороны болельщиков и многих других. Так что с этим нужно научиться справляться. Но это приходит с опытом. Нужно всегда выкладываться по полной, всегда ехать очень быстро – это банально, однако нелегко реализовать на таких стартах. Нельзя впадать в крайности. На самом деле мы же не боремся за свои жизни, это просто спорт. Да, вложено много сил, но это не вопрос жизни и смерти, я не ставлю на карту свою жизнь, отношения или дальнейшую карьеру. Поэтому я стараюсь всё это воспринимать в перспективе, чтобы двигаться в правильном направлении. Легко сказать, трудно сделать», — приводит слова Фийона Майе France Bleu.

Отметим, что на Играх-2022 в Пекине Фийон Майе взял пять медалей – два золота (в индивидуальной гонке и пасьюте) и три серебра (в спринте и эстафетах).