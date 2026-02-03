Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Это не безумие, а вызов». Кентен Фийон Майе настроен вновь выиграть два золота Олимпиады

«Это не безумие, а вызов». Кентен Фийон Майе настроен вновь выиграть два золота Олимпиады
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира 33-летний французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился своим настроем на выступление на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Попытка превзойти себя четырёхлетней давности кажется не такой уж нереальной. Так что в конечном итоге это не безумие, а серьёзный вызов. Это моя мечта, и я очень надеюсь её осуществить! Подобно тому, как я подошёл к Пекину, сказав себе: две медали – цель будет достигнута, а получилось даже лучше. Поэтому я стараюсь не ставить себе ограничений, и если получится ещё лучше, чем в Пекине, то хорошо. А если нет, я хотя бы попробую. В любом случае я сделаю всё возможное, чтобы добиться этого: без лишних раздумий, я буду заниматься биатлоном так, как умею, и думаю, что в итоге будут хорошие результаты.

Даже при большом опыте всё равно присутствует некоторая тревога, потому что это соревнования очень высокого уровня: с давлением, ставками на тебя, большими ожиданиями со стороны болельщиков и многих других. Так что с этим нужно научиться справляться. Но это приходит с опытом. Нужно всегда выкладываться по полной, всегда ехать очень быстро – это банально, однако нелегко реализовать на таких стартах. Нельзя впадать в крайности. На самом деле мы же не боремся за свои жизни, это просто спорт. Да, вложено много сил, но это не вопрос жизни и смерти, я не ставлю на карту свою жизнь, отношения или дальнейшую карьеру. Поэтому я стараюсь всё это воспринимать в перспективе, чтобы двигаться в правильном направлении. Легко сказать, трудно сделать», — приводит слова Фийона Майе France Bleu.

Отметим, что на Играх-2022 в Пекине Фийон Майе взял пять медалей – два золота (в индивидуальной гонке и пасьюте) и три серебра (в спринте и эстафетах).

Материалы по теме
Названы самые востребованные виды спорта на ОИ-2026 по раскупленным билетам
Материалы по теме
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android