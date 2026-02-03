Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Эбба Андерссон: заболеть за месяц до Олимпиады — не лучший сценарий, но я приняла это

Эбба Андерссон: заболеть за месяц до Олимпиады — не лучший сценарий, но я приняла это
Комментарии

Призёр двух Олимпиад, шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон поделилась своим настроем на выступление на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я подхожу к этим Олимпийским играм с большей уверенностью, чем к предыдущим. За восемь лет, прошедших с моих первых Игр, произошло многое. Я, конечно, изменилась. Теперь я знаю, что работает, а что – нет, особенно на этом заключительном этапе подготовки.

Заболеть за месяц до Олимпийских игр, разумеется, было не лучшим сценарием, но я приняла это и выздоровела. Сейчас я полностью восстановилась. Благодаря этому длительному перерыву моё тело хорошо отреагировало на тренировки. Сложно сказать, на что я буду способна в соревнованиях, однако я остаюсь скромной и спокойной в преддверии этих Игр», — приводит слова Андерссон Nordic Magazine.

