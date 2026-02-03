Скидки
Олимпиада 2026

Канада заменила нападающего в составе мужской олимпийской сборной

Канада заменила нападающего в составе мужской олимпийской сборной
Федерация хоккея Канады объявила о замене игрока в составе мужской олимпийской национальной команды. Получившего травму форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли заменит нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт.

28-летний Чирелли получил травму в матче «Лайтнинг» с «Бостон Брюинз» (6:5) на открытом воздухе, он покинул игру после жёсткого силового приёма от нападающего «Брюинз» Марка Кастелича в центре площадки в первом периоде. Беннетт тем временем считается достаточно здоровым, несмотря на травму верхней части тела, полученную в прошлой встрече с «Баффало Сэйбрз».

Ожидается, что Беннетт будет играть в нижних звеньях атакующей линии Канады.

