Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Калле Хальфварссон: я мог бы быть отцом некоторых своих товарищей по олимпийской сборной

Калле Хальфварссон: я мог бы быть отцом некоторых своих товарищей по олимпийской сборной
Комментарии

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, 36-летний шведский лыжник Калле Хальфварссон рассказал, как относится к грядущему участию в Олимпиаде-2026 в Италии.

«Для меня большая честь снова отобраться на Олимпийские игры, уже в четвёртый раз. Моё первое участие в Играх состоялось в 2014 году, так что я мог бы быть отцом некоторых моих товарищей по сборной! Но, что интересно, мне по-прежнему весело с ними, я чувствую себя комфортно в группе.

Этот сезон был особенным: я не участвовал во всех этапах Кубка мира и не во всех тренировочных сборах. Однако с возрастом я научился смотреть на вещи в перспективе. Когда я возвращаюсь домой к своей семье, я говорю себе, что они для меня важнее всего», — приводит слова Хальфварссона Nordic Magazine.

Материалы по теме
Во всех лыжных видах спорта завершился отбор на Олимпиаду. Его прошли всего пять россиян
Во всех лыжных видах спорта завершился отбор на Олимпиаду. Его прошли всего пять россиян
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android