Калле Хальфварссон: я мог бы быть отцом некоторых своих товарищей по олимпийской сборной

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, 36-летний шведский лыжник Калле Хальфварссон рассказал, как относится к грядущему участию в Олимпиаде-2026 в Италии.

«Для меня большая честь снова отобраться на Олимпийские игры, уже в четвёртый раз. Моё первое участие в Играх состоялось в 2014 году, так что я мог бы быть отцом некоторых моих товарищей по сборной! Но, что интересно, мне по-прежнему весело с ними, я чувствую себя комфортно в группе.

Этот сезон был особенным: я не участвовал во всех этапах Кубка мира и не во всех тренировочных сборах. Однако с возрастом я научился смотреть на вещи в перспективе. Когда я возвращаюсь домой к своей семье, я говорю себе, что они для меня важнее всего», — приводит слова Хальфварссона Nordic Magazine.