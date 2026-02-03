Скидки
Олимпиада 2026

Лидер Кубка мира Жанмонно: не знаю, смогу ли справиться с Олимпийскими играми

Лидер Кубка мира Жанмонно: не знаю, смогу ли справиться с Олимпийскими играми
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах, лидер Кубка мира – 2025/2026 французская биатлонистка Лу Жанмонно рассказала, какие эмоции испытывает перед началом Олимпиады-2026 в Италии.

«Не знаю, смогу ли справиться с Олимпийскими играми, — я никогда это не переживала. Говорю себе, что, по сути, не увижу ничего кардинально нового, кроме олимпийских колец и вездесущих журналистов.

Это [Олимпиада] потрясающе, я считаю. Всё это к тому, что эмоционально я немного сдерживаюсь, потому что это всё невероятно. Я стараюсь не возлагать на себя никаких ожиданий, потому что хочу уменьшить уровень стресса, который имеет тенденцию потихоньку нарастать», — приводит слова Жанмонно France Bleu.

Комментарии
