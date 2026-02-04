Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований, где смотреть в прямом эфире

Сегодня, 4 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартует соревновательная программа XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких состязаний. Полное расписание Игр доступно на сайте «Чемпионата».
Олимпиада-2026 в Милане. Расписание некоторых соревнований:
Биатлон
8 февраля, воскресенье:
16:05. Смешанная эстафета 4x6 км.
10 февраля, вторник:
15.30. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км.
11 февраля, среда:
16:15. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км.
13 февраля, пятница:
16:00. Мужчины. Спринт 10 км.
14 февраля, суббота:
16:00. Женщины. Спринт 7,5 км.
15 февраля, воскресенье:
13:15. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км;
16:45. Женщины. Гонка преследования 10 км.
17 февраля, вторник:
16:30. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км.
18 февраля, среда:
16:45. Женщины. Эстафета 4x6 км.
20 февраля, пятница:
16:15. Мужчины. Масс-старт 15 км.
21 февраля, суббота:
16.15. Женщины. Масс-старт 12,5 км.
Фигурное катание
6 февраля, пятница:
11:55. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец;
13:35. Командный турнир. Парное катание. Короткая программа;
15:35. Командный турнир. Женщины. Короткая программа.
7 февраля, суббота:
21:45. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа;
0:05. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольная программа.
8 февраля, воскресенье:
21:30. Командный турнир. Пары. Произвольная программа;
22:45. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа:
23:55. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа.
9 февраля, понедельник:
21:20. Танцы на льду. Ритм-танец.
10 февраля, вторник:
20:30. Мужчины. Короткая программа.
11 февраля, среда:
21:30. Танцы на льду. Произвольная программа.
13 февраля, пятница:
21:00. Мужчины. Произвольная программа.
15 февраля, воскресенье:
21:45. Пары. Короткая программа.
16 февраля, понедельник:
22:00. Пары. Произвольная программа.
17 февраля, вторник:
20:45. Женщины. Короткая программа.
19 февраля, четверг:
21:00. Женщины. Произвольная программа.
Хоккей
19 февраля, четверг:
16:40. Женщины. Матч за третье место;
21:10. Женщины. Финал.
21 февраля, суббота:
22:40. Мужчины. Матч за третье место.
22 февраля, воскресенье:
16:10. Мужчины. Финал.
Шорт-трек
10 февраля, вторник:
14:48. Смешанная эстафета. Финал B;
14:56. Смешанная эстафета. Финал А.
12 февраля, четверг:
23:26. Женщины. 500 м. Финал B;
23:31. Женщины. 500 м. Финал А;
23:37. Мужчины. 1000 м. Финал B;
23:43. Мужчины. 1000 м. Финал А.
15 февраля, воскресенье:
0:27. Мужчины. 1500 м. Финал В;
0:34. Мужчины. 1500 м. Финал А.
16 февраля, понедельник:
14:36. Женщины. 1000 м. Финал B;
14:42. Женщины. 1000 м. Финал А.
18 февраля, среда:
22:50. Женщины, эстафета. 3000 м. Финал В;
22:59. Женщины, эстафета. 3000 м. Финал А;
23:21. Мужчины. 500 м. Финал В;
23:29. Мужчины. 500 м. Финал А.
20 февраля, пятница:
23:17. Мужчины, эстафета. 5000 м. Финал В;
23:29. Мужчины, эстафета. 5000 м. Финал А;
23:56. Женщины. 1500 м. Финал В;
0:03. Женщины. 1500 м. Финал А.
Лыжные гонки
7 февраля, суббота:
15:00. Женщины. Скиатлон, 10 км+10 км.
8 февраля, воскресенье:
14:30. Мужчины. Скиатлон, 10 км+10 км.
10 февраля, вторник:
11:15. Женщины. Спринт, классический стиль — квалификация/финал;
11:55. Мужчины. Спринт, классический стиль — квалификация/финал.
12 февраля, четверг:
15:00. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км, свободный стиль.
13 февраля, пятница:
13:45. Мужчины. Индивидуальная гонка, 10 км, свободный стиль.
14 февраля, суббота:
14:00. Женщины. Эстафета, 4х7,5 км.
15 февраля, воскресенье:
14:00. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км.
18 февраля, среда:
11:45. Женщины. Командный спринт, свободный стиль — квалификация/финал;
12:15. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль — квалификация/финал.
21 февраля, суббота:
13:00. Мужчины. 50 км, масс-старт, классический стиль.
22 февраля, воскресенье:
12:00. Женщины. 50 км, масс-старт, классический стиль.
Сноуборд
7 февраля, суббота:
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Финал.
8 февраля, воскресенье:
15:00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал;
15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал.
9 февраля, понедельник:
21:30. Женщины. Биг-эйр. Финал.
12 февраля, четверг:
15:30. Мужчины. Кросс. Финал;
21:30. Женщины. Хафпайп. Финал.
13 февраля, пятница:
15:30. Женщины. Кросс. Финал;
21:30. Мужчины. Хафпайп. Финал.
15 февраля, воскресенье:
15:30. Смешанные команды. Кросс. Финал.
17 февраля, вторник:
15:00. Женщины. Слоупстайл. Финал.
18 февраля, среда:
15:00. Мужчины. Слоупстайл. Финал
Ски-альпинизм
19 февраля, четверг:
14:55. Мужчины. Спринт. Финал;
14:55. Женщины. Спринт. Финал.
21 февраля, суббота:
15:30. Смешанная эстафета.
Скелетон
12 февраля, четверг:
11:30. Мужчины. Заезд 1;
13:08. Мужчины. Заезд 2.
13 февраля, пятница:
18:00. Женщины. Заезд 1;
19:48. Женщины. Заезд 2;
21:30. Мужчины. Заезд 3;
23:05. Мужчины. Заезд 4.
14 февраля, суббота:
20:00. Женщины. Заезд 3;
21:44. Женщины. Заезд 4.
15 февраля, воскресенье:
20:00. Командные соревнования.
Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.