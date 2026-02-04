Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований, где смотреть в прямом эфире

Сегодня, 4 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартует соревновательная программа XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких состязаний. Полное расписание Игр доступно на сайте «Чемпионата».

Олимпиада-2026 в Милане. Расписание некоторых соревнований:

Биатлон

8 февраля, воскресенье:

16:05. Смешанная эстафета 4x6 км.

10 февраля, вторник:

15.30. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км.

11 февраля, среда:

16:15. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км.

13 февраля, пятница:

16:00. Мужчины. Спринт 10 км.

14 февраля, суббота:

16:00. Женщины. Спринт 7,5 км.

15 февраля, воскресенье:

13:15. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км;

16:45. Женщины. Гонка преследования 10 км.

17 февраля, вторник:

16:30. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км.

18 февраля, среда:

16:45. Женщины. Эстафета 4x6 км.

20 февраля, пятница:

16:15. Мужчины. Масс-старт 15 км.

21 февраля, суббота:

16.15. Женщины. Масс-старт 12,5 км.

Фигурное катание

6 февраля, пятница:

11:55. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец;

13:35. Командный турнир. Парное катание. Короткая программа;

15:35. Командный турнир. Женщины. Короткая программа.

7 февраля, суббота:

21:45. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа;

0:05. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольная программа.

8 февраля, воскресенье:

21:30. Командный турнир. Пары. Произвольная программа;

22:45. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа:

23:55. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа.

9 февраля, понедельник:

21:20. Танцы на льду. Ритм-танец.

10 февраля, вторник:

20:30. Мужчины. Короткая программа.

11 февраля, среда:

21:30. Танцы на льду. Произвольная программа.

13 февраля, пятница:

21:00. Мужчины. Произвольная программа.

15 февраля, воскресенье:

21:45. Пары. Короткая программа.

16 февраля, понедельник:

22:00. Пары. Произвольная программа.

17 февраля, вторник:

20:45. Женщины. Короткая программа.

19 февраля, четверг:

21:00. Женщины. Произвольная программа.

Хоккей

19 февраля, четверг:

16:40. Женщины. Матч за третье место;

21:10. Женщины. Финал.

21 февраля, суббота:

22:40. Мужчины. Матч за третье место.

22 февраля, воскресенье:

16:10. Мужчины. Финал.

Шорт-трек

10 февраля, вторник:

14:48. Смешанная эстафета. Финал B;

14:56. Смешанная эстафета. Финал А.

12 февраля, четверг:

23:26. Женщины. 500 м. Финал B;

23:31. Женщины. 500 м. Финал А;

23:37. Мужчины. 1000 м. Финал B;

23:43. Мужчины. 1000 м. Финал А.

15 февраля, воскресенье:

0:27. Мужчины. 1500 м. Финал В;

0:34. Мужчины. 1500 м. Финал А.

16 февраля, понедельник:

14:36. Женщины. 1000 м. Финал B;

14:42. Женщины. 1000 м. Финал А.

18 февраля, среда:

22:50. Женщины, эстафета. 3000 м. Финал В;

22:59. Женщины, эстафета. 3000 м. Финал А;

23:21. Мужчины. 500 м. Финал В;

23:29. Мужчины. 500 м. Финал А.

20 февраля, пятница:

23:17. Мужчины, эстафета. 5000 м. Финал В;

23:29. Мужчины, эстафета. 5000 м. Финал А;

23:56. Женщины. 1500 м. Финал В;

0:03. Женщины. 1500 м. Финал А.

Лыжные гонки

7 февраля, суббота:

15:00. Женщины. Скиатлон, 10 км+10 км.

8 февраля, воскресенье:

14:30. Мужчины. Скиатлон, 10 км+10 км.

10 февраля, вторник:

11:15. Женщины. Спринт, классический стиль — квалификация/финал;

11:55. Мужчины. Спринт, классический стиль — квалификация/финал.

12 февраля, четверг:

15:00. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км, свободный стиль.

13 февраля, пятница:

13:45. Мужчины. Индивидуальная гонка, 10 км, свободный стиль.

14 февраля, суббота:

14:00. Женщины. Эстафета, 4х7,5 км.

15 февраля, воскресенье:

14:00. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км.

18 февраля, среда:

11:45. Женщины. Командный спринт, свободный стиль — квалификация/финал;

12:15. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль — квалификация/финал.

21 февраля, суббота:

13:00. Мужчины. 50 км, масс-старт, классический стиль.

22 февраля, воскресенье:

12:00. Женщины. 50 км, масс-старт, классический стиль.

Сноуборд

7 февраля, суббота:

21:30. Мужчины. Биг-эйр. Финал.

8 февраля, воскресенье:

15:00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал;

15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал.

9 февраля, понедельник:

21:30. Женщины. Биг-эйр. Финал.

12 февраля, четверг:

15:30. Мужчины. Кросс. Финал;

21:30. Женщины. Хафпайп. Финал.

13 февраля, пятница:

15:30. Женщины. Кросс. Финал;

21:30. Мужчины. Хафпайп. Финал.

15 февраля, воскресенье:

15:30. Смешанные команды. Кросс. Финал.

17 февраля, вторник:

15:00. Женщины. Слоупстайл. Финал.

18 февраля, среда:

15:00. Мужчины. Слоупстайл. Финал

Ски-альпинизм

19 февраля, четверг:

14:55. Мужчины. Спринт. Финал;

14:55. Женщины. Спринт. Финал.

21 февраля, суббота:

15:30. Смешанная эстафета.

Скелетон

12 февраля, четверг:

11:30. Мужчины. Заезд 1;

13:08. Мужчины. Заезд 2.

13 февраля, пятница:

18:00. Женщины. Заезд 1;

19:48. Женщины. Заезд 2;

21:30. Мужчины. Заезд 3;

23:05. Мужчины. Заезд 4.

14 февраля, суббота:

20:00. Женщины. Заезд 3;

21:44. Женщины. Заезд 4.

15 февраля, воскресенье:

20:00. Командные соревнования.

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.