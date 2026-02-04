Олимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 4 февраля, где смотреть трансляции

Сегодня, 4 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартует предварительная соревновательная программа XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Олимпийские игры – 2026. Расписание соревнований на 4 февраля. Предварительные соревнования
Горнолыжный спорт
13:30. Мужчины, скоростной спуск, первая тренировка.
Кёрлинг (смешанные пары)
21:05. Швеция – Южная Корея;
21:05. Великобритания – Норвегия;
21:05. Канада – Чехия;
21:05. Эстония – Швейцария.
Санный спорт
21:30. Мужчины, одиночки, тренировка, первый заезд;
Следом. Мужчины, одиночки, тренировка, второй заезд.