Олимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 4 февраля, где смотреть трансляции

Комментарии

Сегодня, 4 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартует предварительная соревновательная программа XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Права на трансляцию зимних Олимпийских игр — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры – 2026. Расписание соревнований на 4 февраля. Предварительные соревнования

Горнолыжный спорт
13:30. Мужчины, скоростной спуск, первая тренировка.

Кёрлинг (смешанные пары)
21:05. Швеция – Южная Корея;
21:05. Великобритания – Норвегия;
21:05. Канада – Чехия;
21:05. Эстония – Швейцария.

Санный спорт
21:30. Мужчины, одиночки, тренировка, первый заезд;
Следом. Мужчины, одиночки, тренировка, второй заезд.

