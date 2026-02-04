Тутберидзе назвала прыжки, которые нужно выполнить Петросян для борьбы за медаль ОИ-2026

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, какие прыжки потребуется исполнить её подопечной Аделии Петросян в своих олимпийских программах для борьбы за медали ОИ-2026.

«Наверное, чтобы побороться за пьедестал, в короткой программе должен быть прыжок ультра-си, должен быть тройной аксель. С тройным акселем она получит ближе к 70 баллам, и это её вынесет в последнюю или предпоследнюю разминку, и там нужно делать минимум или суперчистый прокат с одним четверным, или два ультра-си. Это может быть один тулуп и один аксель, это могут быть два тулупа», — сказала Тутберидзе в сериале OKKO «Метод Тутберидзе».

18-летняя трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян является единственной российской спортсменкой, допущенной к зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в женском одиночном катании.

