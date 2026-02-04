Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Тутберидзе назвала прыжки, которые нужно выполнить Петросян для борьбы за медаль ОИ-2026

Тутберидзе назвала прыжки, которые нужно выполнить Петросян для борьбы за медаль ОИ-2026
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, какие прыжки потребуется исполнить её подопечной Аделии Петросян в своих олимпийских программах для борьбы за медали ОИ-2026.

«Наверное, чтобы побороться за пьедестал, в короткой программе должен быть прыжок ультра-си, должен быть тройной аксель. С тройным акселем она получит ближе к 70 баллам, и это её вынесет в последнюю или предпоследнюю разминку, и там нужно делать минимум или суперчистый прокат с одним четверным, или два ультра-си. Это может быть один тулуп и один аксель, это могут быть два тулупа», — сказала Тутберидзе в сериале OKKO «Метод Тутберидзе».

18-летняя трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян является единственной российской спортсменкой, допущенной к зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в женском одиночном катании.

Материалы по теме
Сихарулидзе пожелал Петросян и Гуменнику чистых прокатов на Олимпиаде

Видео: Известные ученицы Тутберидзе:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android