«Я была совсем без ноги». Петросян — о травме перед турниром в Пекине

«Я была совсем без ноги». Петросян — о травме перед турниром в Пекине
Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, что в сентябре 2025 года выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине с травмой.

«Мы прилетели в Красноярск, и примерно за 4–5 дней до вылета в Пекин прыжки начали понемногу улучшаться. Времени было очень мало, и они ещё не были идеальными, но я наконец-то почувствовала ногу впервые за долгое время и смогла с ней работать и контролировать движения. До этого три недели у меня были проблемы с голеностопом — ботинок сильно давил, нога опухала, и я не могла нормально скользить, не то что прыгать.

Я была совсем без формы, без ноги, считай. Просто очень сильно всё болело, и прыжки не чувствовала из-за этой боли. Я не представляла, как я смогу даже достойно проскользить программу, не то что отпрыгать. Ну вот, к счастью, всё сложилось хорошо», — сказала Петросян в сериале OKKO «Метод Тутберидзе».

18-летняя Аделия Петросян стала единственной российской фигуристкой, допущенной к отборочному турниру на Олимпиаду-2026, который прошёл в Пекине в сентябре 2025 года. На квалификационных соревнованиях Аделия стала первой, что дало ей возможность в феврале 2026 года представлять Россию на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

