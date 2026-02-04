Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Тутберидзе сообщила об ухудшении состояния Петросян перед Олимпиадой

Тутберидзе сообщила об ухудшении состояния Петросян перед Олимпиадой
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о состоянии здоровья своей подопечной Аделии Петросян в преддверии её выступлений на Олимпиаде-2026 в Италии.

Тутберидзе: Она вышла после Нового года. 2, 3 и 4 января прямо здорово прыгала и собирала уже контент из трёх ультра-си. Мы немножко переставили их местами, и ей стало это проще. Но 5 января она вышла на утреннюю тренировку и всё заболело. Ничего не помогает. Всё, она говорит, что не могу, у меня сковывает движения, всё болит.

Петросян: Потому что я не могу повернуться нормально, и пошло вниз по ноге, — рассказали Тутберидзе и Петросян в сериале OKKO «Метод Тутберидзе».

18-летняя трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян является единственной российской спортсменкой, допущенной к зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в женском одиночном катании. Прокаты Петросян на ОИ-2026 назначены на 17 февраля (короткая программа) и 19 февраля (произвольная программа).

Материалы по теме
«Я была совсем без ноги». Петросян — о травме перед турниром в Пекине

Видео: Зажигательный танец Аделии Петросян

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android