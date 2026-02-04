Тутберидзе сообщила об ухудшении состояния Петросян перед Олимпиадой

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о состоянии здоровья своей подопечной Аделии Петросян в преддверии её выступлений на Олимпиаде-2026 в Италии.

Тутберидзе: Она вышла после Нового года. 2, 3 и 4 января прямо здорово прыгала и собирала уже контент из трёх ультра-си. Мы немножко переставили их местами, и ей стало это проще. Но 5 января она вышла на утреннюю тренировку и всё заболело. Ничего не помогает. Всё, она говорит, что не могу, у меня сковывает движения, всё болит.

Петросян: Потому что я не могу повернуться нормально, и пошло вниз по ноге, — рассказали Тутберидзе и Петросян в сериале OKKO «Метод Тутберидзе».

18-летняя трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян является единственной российской спортсменкой, допущенной к зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в женском одиночном катании. Прокаты Петросян на ОИ-2026 назначены на 17 февраля (короткая программа) и 19 февраля (произвольная программа).

