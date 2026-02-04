Петросян — о подготовке к ОИ: есть риски, страхи и переживания

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала о своих переживаниях перед Олимпийскими играми — 2026 в Италии.

«Я на тренировках очень сильно загоняюсь, когда не получается. И себя очень много ругаю, когда многое не получается. Бывает, вообще без разминки практически заходишь и получается тройной аксель, а с четверным тулупом что-то там неожиданно заело. Бывает, наоборот. А бывает, что вообще ничего не идёт, бывает, что пошло всё сразу. Наверное, в основном это всё настрой в голове. Понятно, есть у меня определенные риски и страхи, и переживания, не знаю, просто надо будет смотреть по ситуации на самом деле», — сказала Петросян в сериале OKKO «Метод Тутберидзе».

18-летняя трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян является единственной российской спортсменкой, допущенной к зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в женском одиночном катании.

Видео: Четверной флип в исполнении Аделии Петросян