Олимпиада 2026 в Милане – расписание соревнований на 4 февраля, Зимние Олимпийские игры 2026

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 4 февраля
Сегодня, 4 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) стартует соревновательная программа XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпийские игры — 2026. Расписание соревновательного дня 4 февраля (время — мск):

Кёрлинг

  • 21:05. Микст. 1-й тур. Швеция — Южная Корея;
  • 21:05. Микст. 1-й тур. Великобритания — Норвегия;
  • 21:05. Микст. 1-й тур. Канада — Чехия;
  • 21:05. Микст. 1-й тур. Эстония — Швейцария.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.

