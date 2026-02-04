Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) стартует соревновательная программа XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпийские игры — 2026. Расписание соревновательного дня 4 февраля (время — мск):

Кёрлинг

21:05. Микст. 1-й тур. Швеция — Южная Корея;

21:05. Микст. 1-й тур. Великобритания — Норвегия;

21:05. Микст. 1-й тур. Канада — Чехия;

21:05. Микст. 1-й тур. Эстония — Швейцария.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.