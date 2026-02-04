Журналистам разрешено проносить 1 л алкогольных напитков в пресс-центр Олимпиады-2026

Журналисты и представители СМИ имеют право проносить алкогольные напитки в пресс-центр Олимпийских игр — 2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В пресс-центр представителям прессы разрешается приносить разумное количество еды только для личного потребления. Исключения: специальное детское питание и молоко, а также при наличии соответствующих медицинских показаний. Все виды алкогольных напитков разрешены внутри помещения, но не более одного литра на человека», — сообщается в источнике.

При этом отмечается, что в олимпийскую деревню запрещено проносить напитки, содержащие алкоголь.