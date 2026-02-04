На Олимпиаде-2026 запретили проносить вувузелы, стулья, фрисби и палатки

Организаторы Олимпийских игр болельщикам запретили проносить вувузелы и фрисби на соревнования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Кроме того, запрещено пользоваться велосипедами, самокатами, роликовыми коньками, гироподами, ховербордами. Не разрешается приносить с собой складные стулья, коврики, палатки. Запрет действует на соревновательных площадках, в медиацентре и Олимпийской деревне.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля, первые соревнования начнутся уже сегодня, 4 фераля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.