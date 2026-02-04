Бобслей, Олимпиада-2026 в Милане – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2026

В воскресенье, 15 февраля, начинаются соревнования по бобслею на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде не выступят российские бобслеисты.

Олимпийские игры — 2026. Бобслей. Расписание соревнований (время — мск):

жирным шрифтом выделены заезды, в которых будут разыграны медали

15 февраля, воскресенье

12:00. Женщины. Одиночки. первая попытка;

13:50. Женщины. Одиночки. вторая попытка.

16 февраля, понедельник

12:00. Мужчины. Двойки. первая попытка;

13:57. Мужчины. Двойки. вторая попытка;

21:00. Женщины. Одиночки. третья попытка;

23:05. Женщины. Одиночки. четвёртая попытка (медальные соревнования).

17 февраля, вторник

21:00. Мужчины. Двойки. третья попытка;

23:05. Мужчины. Двойки. четвёртая попытка (медальные соревнования).

20 февраля, пятница

20:00. Женщины. Двойки. первая попытка;

21:50. Женщины. Двойки. вторая попытка.

21 февраля, суббота

12:00. Мужчины. Четвёрки. первая попытка;

13:57. Мужчины. Четвёрки. вторая попытка;

21:00. Женщины. Двойки. третья попытка;

23:05. Женщины. Двойки. четвёртая попытка (медальные соревнования).

22 февраля, воскресенье