Бобслей, Олимпиада-2026 в Милане – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2026
В воскресенье, 15 февраля, начинаются соревнования по бобслею на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде не выступят российские бобслеисты.
Олимпийские игры — 2026. Бобслей. Расписание соревнований (время — мск):
жирным шрифтом выделены заезды, в которых будут разыграны медали
15 февраля, воскресенье
- 12:00. Женщины. Одиночки. первая попытка;
- 13:50. Женщины. Одиночки. вторая попытка.
16 февраля, понедельник
- 12:00. Мужчины. Двойки. первая попытка;
- 13:57. Мужчины. Двойки. вторая попытка;
- 21:00. Женщины. Одиночки. третья попытка;
- 23:05. Женщины. Одиночки. четвёртая попытка (медальные соревнования).
17 февраля, вторник
- 21:00. Мужчины. Двойки. третья попытка;
- 23:05. Мужчины. Двойки. четвёртая попытка (медальные соревнования).
20 февраля, пятница
- 20:00. Женщины. Двойки. первая попытка;
- 21:50. Женщины. Двойки. вторая попытка.
21 февраля, суббота
- 12:00. Мужчины. Четвёрки. первая попытка;
- 13:57. Мужчины. Четвёрки. вторая попытка;
- 21:00. Женщины. Двойки. третья попытка;
- 23:05. Женщины. Двойки. четвёртая попытка (медальные соревнования).
22 февраля, воскресенье
- 12:00. Мужчины. Четвёрки. третья попытка;
- 14:15. Мужчины. Четвёрки. четвёртая попытка (медальные соревнования).
