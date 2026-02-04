Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Бобслей, Олимпиада-2026 в Милане – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2026

Бобслей, Олимпиада-2026 в Милане – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2026
Комментарии

В воскресенье, 15 февраля, начинаются соревнования по бобслею на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде не выступят российские бобслеисты.

Олимпийские игры — 2026. Бобслей. Расписание соревнований (время — мск):

жирным шрифтом выделены заезды, в которых будут разыграны медали

15 февраля, воскресенье

  • 12:00. Женщины. Одиночки. первая попытка;
  • 13:50. Женщины. Одиночки. вторая попытка.

16 февраля, понедельник

  • 12:00. Мужчины. Двойки. первая попытка;
  • 13:57. Мужчины. Двойки. вторая попытка;
  • 21:00. Женщины. Одиночки. третья попытка;
  • 23:05. Женщины. Одиночки. четвёртая попытка (медальные соревнования).

17 февраля, вторник

  • 21:00. Мужчины. Двойки. третья попытка;
  • 23:05. Мужчины. Двойки. четвёртая попытка (медальные соревнования).

20 февраля, пятница

  • 20:00. Женщины. Двойки. первая попытка;
  • 21:50. Женщины. Двойки. вторая попытка.

21 февраля, суббота

  • 12:00. Мужчины. Четвёрки. первая попытка;
  • 13:57. Мужчины. Четвёрки. вторая попытка;
  • 21:00. Женщины. Двойки. третья попытка;
  • 23:05. Женщины. Двойки. четвёртая попытка (медальные соревнования).

22 февраля, воскресенье

  • 12:00. Мужчины. Четвёрки. третья попытка;
  • 14:15. Мужчины. Четвёрки. четвёртая попытка (медальные соревнования).
Материалы по теме
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android