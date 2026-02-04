Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сеск Фабрегас поучаствовал в эстафете олимпийского огня в Комо

Сеск Фабрегас поучаствовал в эстафете олимпийского огня в Комо
Комментарии

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас принял участие в эстафете олимпийского огня. Фабрегас пронёс факел по улицам Комо. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Церемония открытия XXV Зимних Олимпийских игр 2026 года пройдёт в Милане 6 февраля. Кроме Милана, Игры примет Кортина-д’Ампеццо.

38-летний Сеск Фабрегас стал главным тренером «Комо» в 2024 году. Клуб стал последним в игровой карьере футболиста, о завершении которой он объявил 1 июля 2023 года. Ранее Фабрегас выступал за французский «Монако», английский «Челси», испанскую «Барселону» и английский «Арсенал». В составе сборной Испании он стал чемпионом мира (2010) и Европы (2008, 2012).

Материалы по теме
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android