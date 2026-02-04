Сеск Фабрегас поучаствовал в эстафете олимпийского огня в Комо

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас принял участие в эстафете олимпийского огня. Фабрегас пронёс факел по улицам Комо. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Церемония открытия XXV Зимних Олимпийских игр 2026 года пройдёт в Милане 6 февраля. Кроме Милана, Игры примет Кортина-д’Ампеццо.

38-летний Сеск Фабрегас стал главным тренером «Комо» в 2024 году. Клуб стал последним в игровой карьере футболиста, о завершении которой он объявил 1 июля 2023 года. Ранее Фабрегас выступал за французский «Монако», английский «Челси», испанскую «Барселону» и английский «Арсенал». В составе сборной Испании он стал чемпионом мира (2010) и Европы (2008, 2012).