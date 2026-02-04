Скидки
«Полный идиот». Гренландская биатлонистка жёстко раскритиковала Дональда Трампа

Гренландская биатлонистка Укалек Астри Слеттемарк раскритиковала президента США Дональда Трампа, а также ответила на вопрос о возможном проведении акции против американской политики в отношении Гренландии во время Олимпийских игр — 2026.

«Дональд Трамп — полный идиот. Он не понимает нашей культуры и того, какое общество существует в Гренландии.

Я катаюсь на лыжах и тренируюсь стрелять холостыми патронами, но как я могу игнорировать тех, кто, катаясь на лыжах, руководствуется такими взрывоопасными идеями и готовится стрелять настоящими пулями? Трамп безумен, никогда не знаешь, являются ли его угрозы провокацией или он говорит серьёзно. Но мы просто хотим жить в мире, спокойствии…

Если я сделаю какое-то заявление [во время Олимпиады], вероятно, больше не смогу въехать в США. Но, учитывая все обстоятельства, меня это вполне устроит», — приводит слова Слеттемарк Le Parisien.

