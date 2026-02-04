Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Дайте ему золото прямо сейчас!» Снуп Догг — о фигуристе Илье Малинине

«Дайте ему золото прямо сейчас!» Снуп Догг — о фигуристе Илье Малинине
Комментарии

Популярный американский рэпер Снуп Догг считает, что двукратный чемпион мира в одиночном катании американский фигурист Илья Малинин должен завоевать золото на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я посмотрел, как он сделал сальто и приземлился на ноги! Подумал: «Окей, дайте ему золото прямо сейчас!» — сказал рэпер в эфире Access Hollywood.

Снуп Догг является почётным тренером сборной США на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также он будет работать на американском телеканале NBC и стриминговом сервисе Peacock.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля, первые соревнования начнутся уже сегодня, 4 фераля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.

Материалы по теме
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android