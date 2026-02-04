«Дайте ему золото прямо сейчас!» Снуп Догг — о фигуристе Илье Малинине

Популярный американский рэпер Снуп Догг считает, что двукратный чемпион мира в одиночном катании американский фигурист Илья Малинин должен завоевать золото на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я посмотрел, как он сделал сальто и приземлился на ноги! Подумал: «Окей, дайте ему золото прямо сейчас!» — сказал рэпер в эфире Access Hollywood.

Снуп Догг является почётным тренером сборной США на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также он будет работать на американском телеканале NBC и стриминговом сервисе Peacock.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля, первые соревнования начнутся уже сегодня, 4 фераля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.