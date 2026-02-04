Спортивный врач оценил шансы Линдси Вонн на выступление на ОИ-2026 после травмы

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов оценил шансы олимпийской чемпионки 2010 года, американской горнолыжницы Линдси Вонн на участие в Олимпиаде-2026. Ранее спортсменка заявила о своей готовности выступить на Олимпиаде в Италии, несмотря на тяжёлую травму, которую получила на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария).

«Если травма произошла в том же суставе, что и ранее, она может протекать легче, чем первичная. Достаточно часто при выполнении МРТ у футболистов, которые перенесли операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки за пять-семь лет до выполнения МРТ, описывается картина несостоятельности трансплантанта. При этом колено остаётся стабильным, и футболисты продолжают играть. Лично и я знаю три таких случая.

При этом важна клиника: при выраженном на гемартрозе и контузии кости никакой Олимпиады не было бы. Если же рвётся трансплантант (даже если рвётся реально), клиника часто неяркая. В такой ситуации мощный мышечный корсет и специально подобранный брейс на фоне интенсивной терапии могут позволить выступить. Другой вопрос – как выступить…

Но после истории с Далалояном я вообще ничему не удивлюсь (в апреле 2021 года гимнаст порвал ахилл, а летом того же года стал олимпийским чемпионом. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Безуглова Sports.