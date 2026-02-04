Стурла Легрейд не включён в состав сборной Норвегии на первую гонку Олимпиады-2026

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд не вошёл в состав сборной Норвегии на смешанную эстафету 4х6 км на Олимпийских играх — 2026. Об этом сообщает TV2.

В состав команды также не вошёл лидер мужской сборной сезона Йохан-Олав Ботн. По информации источника, в первой гонке Олимпиады в Италии выступят Ветле Шоста Кристиансен и Мартин Улдаль. Сообщается, что состав женской части эстафеты будет объявлен позднее.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) сборная Норвегии стала чемпионом в смешанной эстафете. Гонка на Играх-2026 пройдёт в воскресенье, начало — в 16:05 мск.