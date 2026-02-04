Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2026

Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2026
Комментарии

В среду, 4 февраля, начинаются соревнования по кёрлингу на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде не выступят российские кёрлингисты.

Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Расписание соревнований (время — мск):

жирным шрифтом выделены матчи, в которых будут разыграны медали

4 февраля, среда

  • 21:05. Микст. 1-й тур.

5 февраля, четверг

  • 12:05. Микст. 2-й тур;
  • 16:35. Микст. 3-й тур;
  • 21:05. Микст. 4-й тур.

6 февраля, пятница

  • 12:05. Микст. 5-й тур;
  • 16:35. Микст. 6-й тур.

7 февраля, суббота

  • 12:05. Микст. 7-й тур;
  • 16:35. Микст. 8-й тур;
  • 21:05. Микст. 9-й тур.

8 февраля, воскресенье

  • 12:05. Микст. 10-й тур;
  • 16:35. Микст. 11-й тур;
  • 21:05. Микст. 12-й тур.

9 февраля, понедельник

  • 12:05. Микст. 13-й тур;
  • 14:00. Таблица группового этапа.
  • 20:05. Микст. 1/2 финала.

10 февраля, вторник

  • 16:05. Микст. Матч за третье место;
  • 20:05. Микст. Финал.

11 февраля, среда

  • 21:05. Мужчины. 1-й тур.

12 февраля, четверг

  • 11:05. Женщины. 1-й тур;
  • 16:05. Мужчины. 2-й тур;
  • 21:05. Женщины. 2-й тур.

13 февраля, пятница

  • 11:05. Мужчины. 3-й тур;
  • 16:05. Женщины. 3-й тур;
  • 21:05. Мужчины. 4-й тур.

14 февраля, суббота

  • 11:05. Женщины. 4-й тур;
  • 16:05. Мужчины. 5-й тур;
  • 21:05. Женщины. 5-й тур.

15 февраля, воскресенье

  • 11:05. Мужчины. 6-й тур;
  • 16:05. Женщины. 6-й тур;
  • 21:05. Мужчины. 7-й тур.

16 февраля, понедельник

  • 11:05. Женщины. 7-й тур;
  • 16:05. Мужчины. 8-й тур;
  • 21:05. Женщины. 8-й тур.

17 февраля, вторник

  • 11:05. Мужчины. 9-й тур;
  • 16:05. Женщины. 9-й тур;
  • 21:05. Мужчины. 10-й тур.

18 февраля, среда

  • 11:05. Женщины. 10-й тур;
  • 16:05. Мужчины. 11-й тур;
  • 21:05. Женщины. 11-й тур.

19 февраля, четверг

  • 11:05. Мужчины. 12-й тур;
  • 14:00. Мужчины. Таблица группового этапа;
  • 16:05. Женщины. 12-й тур;
  • 19:00. Женщины. Таблица группового этапа;
  • 21:05. Мужчины. 1/2 финала.

20 февраля, пятница

  • 16:05. Женщины. 1/2 финала;
  • 21:05. Мужчины. Матч за третье место.

21 февраля, суббота

  • 16:05. Женщины. Матч за третье место;
  • 21:05. Мужчины. Финал.

22 февраля, воскресенье

  • 13:05. Женщины. Финал.

С полным расписанием олимпийского турнира по кёрлингу можно ознакомиться в матч-центре «Чемпионата».

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android