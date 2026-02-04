Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2026

В среду, 4 февраля, начинаются соревнования по кёрлингу на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде не выступят российские кёрлингисты.
Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Расписание соревнований (время — мск):
жирным шрифтом выделены матчи, в которых будут разыграны медали
4 февраля, среда
- 21:05. Микст. 1-й тур.
5 февраля, четверг
- 12:05. Микст. 2-й тур;
- 16:35. Микст. 3-й тур;
- 21:05. Микст. 4-й тур.
6 февраля, пятница
- 12:05. Микст. 5-й тур;
- 16:35. Микст. 6-й тур.
7 февраля, суббота
- 12:05. Микст. 7-й тур;
- 16:35. Микст. 8-й тур;
- 21:05. Микст. 9-й тур.
8 февраля, воскресенье
- 12:05. Микст. 10-й тур;
- 16:35. Микст. 11-й тур;
- 21:05. Микст. 12-й тур.
9 февраля, понедельник
- 12:05. Микст. 13-й тур;
- 14:00. Таблица группового этапа.
- 20:05. Микст. 1/2 финала.
10 февраля, вторник
- 16:05. Микст. Матч за третье место;
- 20:05. Микст. Финал.
11 февраля, среда
- 21:05. Мужчины. 1-й тур.
12 февраля, четверг
- 11:05. Женщины. 1-й тур;
- 16:05. Мужчины. 2-й тур;
- 21:05. Женщины. 2-й тур.
13 февраля, пятница
- 11:05. Мужчины. 3-й тур;
- 16:05. Женщины. 3-й тур;
- 21:05. Мужчины. 4-й тур.
14 февраля, суббота
- 11:05. Женщины. 4-й тур;
- 16:05. Мужчины. 5-й тур;
- 21:05. Женщины. 5-й тур.
15 февраля, воскресенье
- 11:05. Мужчины. 6-й тур;
- 16:05. Женщины. 6-й тур;
- 21:05. Мужчины. 7-й тур.
16 февраля, понедельник
- 11:05. Женщины. 7-й тур;
- 16:05. Мужчины. 8-й тур;
- 21:05. Женщины. 8-й тур.
17 февраля, вторник
- 11:05. Мужчины. 9-й тур;
- 16:05. Женщины. 9-й тур;
- 21:05. Мужчины. 10-й тур.
18 февраля, среда
- 11:05. Женщины. 10-й тур;
- 16:05. Мужчины. 11-й тур;
- 21:05. Женщины. 11-й тур.
19 февраля, четверг
- 11:05. Мужчины. 12-й тур;
- 14:00. Мужчины. Таблица группового этапа;
- 16:05. Женщины. 12-й тур;
- 19:00. Женщины. Таблица группового этапа;
- 21:05. Мужчины. 1/2 финала.
20 февраля, пятница
- 16:05. Женщины. 1/2 финала;
- 21:05. Мужчины. Матч за третье место.
21 февраля, суббота
- 16:05. Женщины. Матч за третье место;
- 21:05. Мужчины. Финал.
22 февраля, воскресенье
- 13:05. Женщины. Финал.
С полным расписанием олимпийского турнира по кёрлингу можно ознакомиться в матч-центре «Чемпионата».