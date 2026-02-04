Стали известны знаменосцы сборной США на церемонии открытия ОИ-2026

Знаменосцами сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр – 2026 в Италии станут олимпийская чемпионка Игр-2022 по конькобежному спорту Эрин Джексон и бобслеист Фрэнк Делдука. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) пресс-релизе.

Сообщается, что спортсмены были выбраны голосованием других атлетов сборной США в рамках процесса, проводимого Комиссией спортсменов сборной США.

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдёт 6 февраля. Её начало запланировано на 22:00 мск. Россияне не смогут принять участие в мероприятии, так как выступают на Играх в статусе нейтральных спортсменов (AIN).